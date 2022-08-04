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Ordu haberleri | ORDU'DA SAHİLE DENİZ MAYINI VURDU

Ordu gündem haberine göre ORDU'nun Ünye ilçesinde, sahile deniz mayını vurdu.

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ORDU'nun Ünye ilçesinde, sahile deniz mayını vurdu. Bölgeye ekipler sevk edilirken, mayının fünye ile patlatılarak imha edilmesi bekleniyor.

İlçeye bağlı Gölevi Mahallesi'ndeki kumsalda denize girenler, sahile yabancı bir cisim vurduğunu fark ederek, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yapılan incelemede yabancı cismin deniz mayını olduğunu belirledi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahile girişleri yasakladı. Bölgeye Ordu ve Samsun'dan bomba imha ekipleri sevk edildi. Hangi ülkeye ait olduğu tespit edilmeye çalışılan deniz mayının fünye ile patlatılarak imha edilmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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