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Ordu haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Burundi ordusu ortak operasyonlara başladı

Ordu haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Burundi ordusu ortak operasyonlara başladı

Ordu haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Burundi ordusu, KDC'nin doğusundaki isyancı gruplarla mücadele için ortak operasyonlara başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Burundi ordusu, KDC'nin doğusundaki isyancı gruplarla mücadele için ortak operasyonlara başladı.

KDC ordusundan yapılan açıklamada, Burundi ordusuna bağlı bir birliğin KDC'nin doğusunda devam eden isyancılarla mücadeleye katkı sunmak için ülkelerine geldiği belirtildi.

Burundili askerlerin ülkenin doğusundaki Uvira bölgesinde bulunan askeri kampta konuşlandığı belirtilen açıklamada, iki ülke askerlerinin ortak operasyonlara başladığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı bölgede Uganda ordusu ile KDC ordusu Kasım 2021'den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Togo Cumhuriyeti Burundi Kongo Güncel Haberler

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