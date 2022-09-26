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Ordu haberleri... CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu'da Toplanacak

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Ordu haberleri... CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu'da Toplanacak

Ordu gündem haberi | CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı; 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ev sahipliğinde Ordu’da toplanacak.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı; 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ev sahipliğinde Ordu'da toplanacak.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı; 30 Eylül, 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde Ordu'da bir araya gelecek. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ev sahipliğinde Ordu'da yapılacak CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmasında; belediye başkanları görüş alışverişinde bulunacak. Belediye başkanları, toplantının ardından da saha ziyaretleri yapacak.

Programın sonunda ise daha önceki tüm toplantılarda olduğu gibi sonuç bildirisi açıklanacak.

11 büyükşehir belediye başkanı daha önce tüm belediye başkanlarının ayrı ayrı ev sahipliğinde toplanmıştı. Yeni toplantının ise CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ev sahipliğinde Ordu'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Fotoğraf: ARŞİV

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Seyit Torun Eylül Ordu Güncel Haberler

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