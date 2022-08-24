Ordu haberi: Tigraylı isyancılar, Etiyopya ordusunu bölgeye yeniden saldırmakla suçladı Güncel Haberler Ordu haberlerine göre Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), orduyu Tigray eyaletine yeniden saldırı başlatma suçlamasında bulundu. Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), orduyu Tigray eyaletine yeniden saldırı başlatma suçlamasında bulundu. TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun TPLF'nin güney cephesine geniş çaplı saldırı başlattığını ifade etti. Reda, TPLF'nin bulunduğu cephe hattında savunma yaptığını belirtti. Saldırı iddiası, aylardır sükunet ortamının hakim olduğu ve barış müzakerelerine başlanmasının beklendiği sırada geldi. Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı. Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu. Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken, TPLF'nin şartlarına ilişkin açıklama yapmadı. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Etiyopya Twitter Güncel Haberler

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