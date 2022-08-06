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Ordu haber... Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ordu haber... Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ordu haber... Ordu Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımındaki iddialarına yanıt verdi.

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Ordu Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımındaki iddialarına yanıt verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Özdağ bugün, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon lirayı Suriye'ye aktardı.' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin lira bağış ile katkıda bulunmuştur."

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Zafer Partisi Ordu Valiliği Ümit Özdağ Ordu Güncel Haberler

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