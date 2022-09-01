Ordu haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Ordu haber: Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 15 kök kenevir ve 2 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel