Ordu haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Ordu haber: Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 15 kök kenevir ve 2 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Eyüp Elevli Altınordu Ordu Güncel Haberler

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