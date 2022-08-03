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"Üç kız" heykeli tahrip edildi

Ordu'da, şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

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Ordu'da, şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde, "Tabya başında üç kız yan yana" yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline zarar verildiği belirtildi.

Daha önce de heykele zarar verildiği aktarılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılan heykeller aynı yere yerleştirilmişti. Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan 3 kız heykelinin yeniden yapılarak alana yerleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

AA / Güncel

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