Ordu haberi... Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi Ordu haberler: Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Ordu Nefise Akçelik tünelindeki trafik kazasında hayatını kaybeden İhsan ile oğlu Erdem Tanrıver'in cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Baba ve oğlu için Altınordu ilçesi Uzunmusa Mahallesi'ndeki Dua Düzü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İhsan ile Erdem Tanrıver'in cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, Tanrıver ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile vatandaşlar katıldı. Kazada yaralanan İhsan Tanrıver'in eşi Münevver Tanrıver'in Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü H.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, dün Ordu Nefise Akçelik tünelinde Erdem Tanrıver'in (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpışmıştı. Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İhsan Tanrıver (69) kaza yerinde hayatını kaybetmişti, Münevver Tanrıver ise yaralanmıştı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Güncel AA / Eyüp Elevli Altınordu Baba Ordu Güncel Haberler

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