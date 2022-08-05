Ordu haber! ORDU'DA SAHİLE VURAN DENİZ MAYINI OLDUĞU TAHMİN EDİLEN CİSİM İMHA EDİLDİ
Ordu bölgesinden gelen habere göre ORDU'nun Ünye ilçesinde, sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.
ORDU'nun Ünye ilçesinde, sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.
Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde dün akşam denize girenler, sahile vuran yabancı cismi fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri cismi inceledi. Ekipler, deniz mayını olduğu üzerinde durdukları cisim nedeniyle güvenlik önlemi alıp, sahile girişleri yasakladı. Bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. Şarapnel parçalarının çevreye yayılmaması için ekipler, cismin üzerini kum torbalarıyla kapattı. Ardından cisim, fünye ile imha edildi.Patlama sonrası cisimden numune alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Cismin, deniz mayını olup olmadığı, deniz mayını ise hangi ülkeye ait olduğu yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacak. (DHA)