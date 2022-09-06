Ordu haberi | Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı Güncel Haberler Gelen Ordu haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı. Liseler Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskeleye çıkan Ferdi Ataman, dengesini kaybederek zemine düştü. Yaralanan Ataman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Hacer Öztürk Ünye Ordu Güncel Haberler

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