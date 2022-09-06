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Ordu haberi | Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

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Ordu haberi | Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Gelen Ordu haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.

Liseler Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskeleye çıkan Ferdi Ataman, dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Ataman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

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