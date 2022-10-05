Ordu haberi: Ordu'da fındık ve kablo hırsızlığı yapan 7 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen Ordu haberine göre Ordu'da, fındık ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ordu'da, fındık ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki fındık hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Jandarma suç araştırma ve asayiş timlerince yapılan araştırmada, 5 şüpheli olayda kullandıkları araçla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 gram kubar esrar ve Türk Telekom'a ait 1165 gram bakır kablo ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin, farklı tarihteki faili meçhul fındık hırsızlığı olayının failleriyle iş birliği içinde olduğu belirlendi. Çalışma kapsamında hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli daha yakalandı, hırsızlığa konu 287 kilogram fındık ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen 287 kilogram fındık sahibine, 1165 gram bakır kablo da Türk Telekom yetkililerine teslim edildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Eyüp Elevli Jandarma Ordu Güncel Haberler

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