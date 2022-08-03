Ordu haberi | Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı Ordu haberler... Ordu'nun Fatsa ilçesinde, eski erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, eski erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde dün bir araya geldiği eski erkek arkadaşı E.Ö'yü, çıkan tartışma üzerine bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilen Z.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. E.Ö'nün, Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Güncel AA / Hayati Akçay Dumlupınar Fatsa Ordu Güncel Haberler

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