Ordu haberi | Ordu'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı Güncel Haberler Ordu haber... Ordu'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Canan T. (36), ayrı yaşadığı eşi Naci T. (38) tarafından sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Apartman sakinleri, evden gelen sesler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan Naci T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelinin birinci kattaki eve, merdivenle balkona çıkarak girdiği belirlendi. Öte yandan, Naci T'nin, 11 Nisan'da 2 gündür haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği Ünye ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak arandığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Hacer Öztürk Devlet Hastanesi Hisarcık Ünye Ordu Güncel Haberler

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