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Ordu haberi... Ordu'da 22 mahallede patoz kullanımına izin verilmeyecek

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Ordu haberi... Ordu'da 22 mahallede patoz kullanımına izin verilmeyecek

Gelen Ordu haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde patoz (fındık ayıklama makinesi) kullanımına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde patoz (fındık ayıklama makinesi) kullanımına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda 2022 yılı fındık sezonu kapsamında Altınordu ilçesine bağlı 22 merkez mahallesi sınırları içerisinde fındıkların patoza verilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili mahalle muhtarlıklarına da bilgilendirme yazısı gönderildiği aktarılan açıklamada, patoz kullanımının yasaklandığı 22 mahalle şu şekilde sıralandı:

"Akyazı, Aziziye, Bahçelievler, Bucak, Cumhuriyet, Durugöl, Düz, Güzelyalı, Karapınar, Karşıyaka, Kirazlimanı, Kumbaşı, Nizamettin, Saray, Selimiye, Subaşı, Şahincili, Şarkiye, Şirinevler, Taşbaşı, Yeni ve Zaferimilli."

AA / Hayati Akçay - Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Güncel Haberler

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