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Ordu haberi... Nijerya ordusu, stratejik kasabayı Boko Haram'dan geri aldı

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Ordu haberi... Nijerya ordusu, stratejik kasabayı Boko Haram'dan geri aldı

Ordu habere göre Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki, stratejik öneme sahip Gudumbali kasabasını terör örgütü Boko Haram'ın elinden geri aldı.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki, stratejik öneme sahip Gudumbali kasabasını terör örgütü Boko Haram'ın elinden geri aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda Gudumbali kasabasını teröristlerin elinden kurtardı.

Borno Yeniden Yerleşim, Rehabilitasyon ve Yapılanma Komiseri Mustapha Gubio, yaptığı açıklamada, ordu tarafından kurtarılan kasabanın yeniden yapılandırma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Gubio, eyalet hükümetinin kasabadaki hem kamu hem de konut yapılarını yeniden inşa etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

???????Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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