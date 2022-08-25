Ordu haberi: İsrail ordusu: Batı Şeria'daki baskınlarda bir asker yaralandı, 14 Filistinli gözaltına alındı Güncel Haberler Ordu haber... İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığını, bu sırada bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirildi. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığını, bu sırada bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirildi. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskınlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burkin beldesine düzenlenen baskın sırasında İsrail askerlerine ateş açıldığı ve bir askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Elinden yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı, bazı noktalarda yapılan aramalarda ise birtakım silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Batı Şeria İsrail Ordu Güncel Haberler

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