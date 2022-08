Ordu haberi... Gamze Akkuş İlgezdi: 'Geçen Sene Turizm Bölgelerinden Büyük Şehirlere Günde 3-4 Sefer Yapılırken, Bu Yaz Bazı Günler Uçuş Bile Yapılmamaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uçak seferlerindeki azalma ile ilgili "Geçen senelerde turizm bölgelerinden büyük şehirlere günde 3-4 sefer yapılırken, bu yaz bazı günler uçuş bile yapılamamaktadır. Bu durumun Türk Hava Yolları'nın yaklaşık 60 uçağını Rusya'ya kiraladığı için olduğu iddiaları kamuoyunda paylaşılıyor" değerlendirmesini yaptı. İlgezdi, "Gerçekten Türkiye, uçaklarını Rusya'ya mı kiraladı? Bu iddialar doğruysa vatandaşı mağdur edecek bu kararı kim, niye verdi" sorularını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada yaz sezonunda artması gereken uçak seferlerinin azalmasını TBMM gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren İlgezdi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İç hatlarda hava yolları kapasitesi 2019 yılına göre yüzde 30 azaldı. Türkiye'de özellikle 1,5 saatin üzerindeki uzun uçuşlarda, uçaklarda yer bulmak neredeyse imkansız. Tatil noktaları, uçuş sayısının az olduğu doğu hatları ve tercihin yoğun olduğu uçuş saatlerindeki uçuşlar, 1 hafta önce tükeniyor. Yurtiçi uçak bileti fiyatları, geçen yaza göre yaklaşık yüzde 104 arttı. Vatandaş, hava yolu ulaşımında yaşadığımız bu sıkıntının nedenini merak ediyor. Uçak firmalarının vatandaşa yaptığı eziyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü neden engellemiyor?"

Önergesine ilişkin açıklamasında; Ulaştırma Bakanlığı'nın tavan fiyat uygulamasını devreye soktuğunu, yurt içi uçak bileti fiyatlarının geçen yaza göre yaklaşık yüzde 104 arttığını belirtti. İlgezdi, "İç hatlara yönlendirilen uçak sayısı da azalınca birçok yolcu bilet sıkıntısı yaşamaya başladı" dedi.

"Bunun nedeni Rusya'ya kiralanan uçaklar mı?" sorusunu yönelten İlgezdi, şu açıklamayı yaptı:

"Tüm ülkelerde ve Türkiye'de yaz sezonunda uçuş sayıları artarken, bu yaz ülkemizde uçuş sayıları ciddi şekilde azalmıştır. Geçen senelerde turizm bölgelerinden büyük şehirlere günde 3-4 sefer yapılırken, bu yaz bazı günler uçuş bile yapılamamaktadır. Bu durumun Türk Hava Yolları'nın yaklaşık 60 uçağını Rusya'ya kiraladığı için olduğu iddiaları kamuoyunda paylaşılıyor. Sefer sayıları azalınca ve hal böyle olunca biz de 2022 yılında kiralanan uçakların kaçı Rusya'ya kiralanmış diye sorduk. Turizm sezonundayız. Hem yurttaşlarımız hem ülkemize gelen turistler, azalan seferler yüzünden uçak bulamıyorlar ve mağdur oluyorlar. Bizim ülkemiz cennet gibi bir ülke ve turistlerin akın ettiği birçok doğal güzelliğimiz var. Böyle bir turizm ülkesinin hava yolunda sıkıntı yaşama gibi bir lüksü yoktur. Bacasız sanayi dediğimiz turizm sektörü, sefer azlığı nedeniyle zarar görmektedir, turizm gelirlerimiz düşüşe geçmektedir.

Uçak seferlerindeki sıkıntıyı bizler de hissediyoruz. Yasama dönemi içerisinde her salı gerçekleştirdiğimiz grup toplantılarımızı bu sene yaz aylarında da yapma kararı aldık ve her hafta Anadolu'nun bir şehrinde grup toplantısına katılıyoruz. Gideceğimiz illerde uçak bileti bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Milletvekilleri bile uçak bileti bulamıyorken, vatandaşlarımız çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun adı vatandaşa eziyettir. Yetkililerden çıkıp uçak seferlerinin neden az olduğunu açıklamalarını bekliyoruz. Uçak firmalarının vatandaşa yaptığı eziyeti, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü neden engellemiyor? Yoksa gerçekten Türkiye, uçaklarını Rusya'ya mı kiraladı? Bu iddialar doğruysa vatandaşı mağdur edecek bu kararı kim, niye verdi; bir an önce bunun açıklığa kavuşması gerekmektedir."

İlgezdi, önergesinde Bakan Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"Türk Hava Yolları'nın toplam kaç uçağı vardır? Bu uçakların kaçı 2022 yılı başka hava yollarına kiralanmıştır? 2022 yılında kiralanan uçakların kaçı Rusya'ya kiralanmıştır? Turizm sezonunda yurttaşlarımızın ve turistlerin azalan seferler yüzünden mağdur olmaları önemli değil midir? Sefer azlığı nedeniyle turizm gelirlerinin düşmesi önemli değil midir?"