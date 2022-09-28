Ordu haberleri! 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti Güncel Haberler Ordu yerel gündem haberine göre 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta 1. Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Ali Sivri beraberinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve 55 Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ile Vali Ekici'yi ziyaret etti. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Sivri'ye yeni görevinde başarılar diledi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Birol Ekici Kırklareli Ordu Güncel Haberler

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