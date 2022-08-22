Ordu haber: TMO, Ordu'da fındık alımına başladı

ORDU'da yeni sezon fındık alımına, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) başlandı. Ofiste alımı yapılan sezonun ilk fındığının 53 randıman geldiğini kaydeden Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Fiyat 55 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Bu da şunu gösteriyor; çiftçilerimiz bahçelerine bakım yaptığı zaman, destek alındığı zaman bereketli oluyor" dedi.

TMO tarafından Ordu'nun Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, bir üreticiye ait fındıkta 53 randıman geldi. Yüzde 5 nem oranı çıkan fındık için üreticiye, kilo başına 55 lira 12 kuruş ödeme yapılacak. TMO'nun ilk günde üreticilerden 25 bin tona yakın fındık alımı yapacağı belirtildi.

Öte yandan TMO, 2022 sezonu fındığının alım fiyatını 50 randıman levant kalite için 52 TL, Giresun kalite için ise 53 TL olarak açıklamıştı.