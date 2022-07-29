Ordu haber: ORDU'DA, SOLOTÜRK NEFES KESTİ - Haberler

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Ordu haber: ORDU'DA, SOLOTÜRK NEFES KESTİ

Edinilen Ordu haberine göre ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.

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ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. Binlerce vatandaşın akın ettiği gösteri uçuşu, nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin, Ordu Sahili'nde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yaptığı gösteri yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri uçuşunu izleyenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Binlerce vatandaşın izlediği gösteri nefes kesti. Gösteriyi izlemeye gelen Betül Karagöl, SOLOTÜRK'ün gösterisini beğendiğini belirterek, 'İnanılmaz bir gösteriydi. Çok heyecan vericiydi. Burada olduğumuz için çok mutlu olduk dedi.Pelin Acaroğlu ise, 'Gösteri mükemmeldi. Daha önce Kıbrıs'ta izleme şansım olmuştu. Yine tüylerimiz diken diken oldu. Hepsi mükemmeldi, gurur duyuyoruzö diye konuştu. Arzu Biçer de, 'Gerçekten muhteşemdi. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Askerlerimizle onur duyuyorum. Çok değişik bir duygu. Ben de asker annesiyimö ifadelerinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Güncel Haberler

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