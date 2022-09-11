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Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

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Kaza yeri Yaralanan yolcunun valizi Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı ORDU - Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Kaza yeri

Yaralanan yolcunun valizi

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

ORDU - Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Giresun'dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.

Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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