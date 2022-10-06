Ordu haber... Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 236 kişinin sorun ve taleplerini dinledi.

Halk Günü Toplantısı'na katılan vatandaşların ilettiği sorunlarına, taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla tüm ekip arkadaşlarıyla çaba gösterdiğini belirten Sonel, "Toplantıda vatandaşlarımızın taleplerini tek tek not alıyor, özellikle ilçelerimizden gelenler başta olmak üzere yaşlı, engeli olan, çocuklu ailelerimizi bekletmeden sıkıntılarına çözüm bularak evlerine mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz." dedi.

Toplantıya katılan vatandaşların sağlıkla ilgili tedavilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Sonel, "Kırtasiye seti, kıyafet, gıda ürünlerini alabilmeleri için hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan gıda paketi, alışveriş kartları ve kırtasiye alışveriş çeki desteğini bugünkü Halk Günü Toplantımızda da veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sonel, aileleriyle gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.