Ordu haber | Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı, 13 kişi yaralandı Ordu haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Abdülkerim Büyükday (50) yönetimindeki 02 AAH 457 plakalı minibüs, Ünye-Akkuş-Niksar kara yolu İnkur Mahallesi'nde karşı şeride geçerek yol kenarındaki fındık bahçesinde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden fındık toplamak için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenildi. Güncel AA / Hacer Öztürk Ordu Güncel Haberler

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