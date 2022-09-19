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2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de bir iş yerinin işletmecileri S.O. ve Ö.S'nün silahla yaralandığı saldırının faillerini yakalamak için çalışma yaptı.

Ekiplerin takibi sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi Gürcistan sınırında yakalandı.

Daha sonra soruşturmayı genişleten ekipler şüphelilere yer ve silah temin ettiğini belirlediği 1 kişiyi Altınordu ilçesinde saklandığı evde, 5 şüpheliyi ise Ünye ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eylül Ordu Ünye Güncel Haberler

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