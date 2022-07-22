Ordu gündem: Mossad'ın İran'da Devrim Muhafızları Ordusundan bir komutanı kaçırdığı iddia edildi - Haberler

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Ordu gündem: Mossad'ın İran'da Devrim Muhafızları Ordusundan bir komutanı kaçırdığı iddia edildi

AA - Enes Canlı - Güncel
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Ordu gündem: Mossad'ın İran'da Devrim Muhafızları Ordusundan bir komutanı kaçırdığı iddia edildi

Ordu haberi... İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından birini İran'da kaçırdığı, sorguladığı ve "diğer ülkelere silah göndermedeki rolünü" itiraf ettirdiği öne sürüldü.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından birini İran'da kaçırdığı, sorguladığı ve "diğer ülkelere silah göndermedeki rolünü" itiraf ettirdiği öne sürüldü.

Londra merkezli Suudi Arabistan finansmanlı Iran International'ın haberine göre, Mossad, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı olduğu iddia edilen Yedullah Hidmeti'yi İran topraklarında kaçırdı.

Hidmeti'nin Mossad ajanları tarafından sorgulandığı ve İran'ın Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'a silah transferleriyle ilgili itirafta bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Hidmeti'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun lojistik işlerinden sorumlu tuğgeneralin yardımcısı olduğu ifade edildi.

Iran International, kendisini "İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Hidmeti" olarak tanıtan bir kişinin sorgu videosuna ulaştığını öne sürdü ancak haberde videoya yer verilmedi.

AA / Enes Canlı - Güncel

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