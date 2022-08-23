Ordu gündem: İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir general Suriye'de hayatını kaybetti Güncel Haberler Ordu gündem haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Ebulfazl Alicani'nin Suriye'de yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Ebulfazl Alicani'nin Suriye'de yaşamını yitirdiği bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yapan İranlı komutan Alicani, dün Suriye'de öldü. Haberde, İranlı komutanın Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hazreti Emir'ul Müminun Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden olduğu belirtildi ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Üst düzey bir komutan olarak nitelenen Alicani'nin, haberde rütbesine yer verilmese de ülke medyasında paylaşılan görüntülerde tuğgeneral rütbesini taşıdığı görüldü. İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Dursun Devrim Muhafızları Suriye İran Güncel Haberler

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