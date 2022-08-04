Ordu gündem haberleri... Tayvan, "karasuları" olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu.
Ordu habere göre Tayvan, "karasuları" olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu.
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Tayvan, "karasuları" olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu.
AA / Emre Aytekin - Güncel