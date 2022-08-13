Ordu gündem haberleri | Ordu'da yolcu minibüsü devrildi 8 kişi yaralandı Ordu gündem haberi: Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İslam Y. yönetimindeki 52 M 8589 plakalı yolcu minibüsü, Ayazlı Mahallesi'nde, Kızılcasu köprüsünün korkuluklarına çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle köprünün yanındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Söz konusu güzergahta ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Güncel AA / Eyüp Elevli Fatsa Ordu Güncel Haberler

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