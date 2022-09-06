Ordu gündem haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Gelen Ordu haberine göre Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evdeki aramada, 7 kilogram kubar esrar, 83 kök Hint keneviri, 19 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.C. ile E.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Perşembe Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu gündem haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.