Ordu gündem haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Gelen Ordu haberine göre Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 7 kilogram kubar esrar, 83 kök Hint keneviri, 19 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.C. ile E.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel