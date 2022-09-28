Ordu gündem haberleri... Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı
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Ordu haberi: Ordu'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6, Giresun'da 1 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel