Ordu gündem haberleri... Gamze Akkuş İlgezdi: 'Seçime Bu Kadar Az Kalmışken Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 408 İsme Özel Kadro Açmaları Giderayak Son Çırpınışlarıdır'

Ordu habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel kadrolarla 408 öğretim üyesi alacak. İktidar giderayak kamu kurum ve kuruluşlarını yandaşla dolduruyor. Şimdi sıra çevrelerinin çevrelerinde. İktidara geldikleri günden bu yana üniversiteleri arka bahçelerine çevirdiler, çevirmeye de devam ediyorlar. Fakat bu ilan artık kör göze parmak. Seçime bu kadar az kalmışken 408 isme özel kadro açmaları giderayak son çırpınışlarıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel kadrolarla 408 öğretim üyesi alacak. İktidar giderayak kamu kurum ve kuruluşlarını yandaşla dolduruyor. Şimdi sıra çevrelerinin çevrelerinde. İktidara geldikleri günden bu yana üniversiteleri arka bahçelerine çevirdiler, çevirmeye de devam ediyorlar. Fakat bu ilan artık kör göze parmak. Seçime bu kadar az kalmışken 408 isme özel kadro açmaları giderayak son çırpınışlarıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 19 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 408 öğretim üyesi alım ilanını incelemesinin ardından kişiye özel kadro oluşturulduğunu savundu. İlgezdi'nin konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"TEZİN TAM ADINI VERMEK, KADROYU ADRESE TESLİM ETMEK DEĞİL DE NEDİR"

"Öğretim üyesi için aranan şartlar bölümleri tüm kadrolarda belli bir kişi için tanımlanmış. Örneğin Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Diş Tedavisi Bölümü için açılan ilanda 'Farklı kalınlıklarda yüksek ve yarı translusent zirkonya üzerine kaplama ve hidrotermal yaşlanmanın etkisi konusunda çalışması olmak' şartı eklenmiş. Bir kişinin yaptığı çalışmanın ya da tezinin tam adını vermek, kadroyu adrese teslim etmek değil de nedir?

"408 İSME ÖZEL KADRO AÇMALARI GİDERAYAK SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel kadrolarla 408 öğretim üyesi alacak. İktidar giderayak kamu kurum ve kuruluşlarını yandaşla dolduruyor. Heybelerini doldurdular. Dünyalıklarını yaptılar. Şimdi sıra çevrelerinin çevrelerinde. İktidara geldikleri günden bu yana üniversiteleri arka bahçelerine çevirdiler, çevirmeye de devam ediyorlar. Fakat bu ilan artık kör göze parmak. Seçime bu kadar az kalmışken 408 isme özel kadro açmaları giderayak son çırpınışlarıdır.

"İNSAN KAYIRMACILIĞI İKTİDARIMIZDA SON BULACAK"

Sadece yandaşlarının olduğu her yer onlar için güvenli! Ancak AKP'nin ve zihniyetinin sızdığı, liyakatin yerle bir edildiği her yer gençlerimiz için son derece güvensiz! CHP iktidarında kadrolar; bizdendir, bizimdir anlayışıyla değil liyakat esastır anlayışıyla dolacak. Devlet yönetiminde liyakatten başka yöntem kabul etmiyoruz. Aksini 20 yıldır tecrübe ediyoruz. İnsan kayırmacılığı bizim iktidarımızda son bulacak.

"KANSER İLE SOSYAL MEDYANIN NE İLGİSİ VAR?"

Akkuş İlgezdi, Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalına alınacak bir doktor öğretim üyesi için ise, "Hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı konusunda çalışması olmak şartı aranıyor. Kanser ile sosyal medyanın ne ilgisi var? Onkoloji bölümü için bu şartın hiçbir ilgisi yok" dedi. İlgezdi, Göğüs Cerrahisi kadrosu için ise "'Covid-19'da spontan pnömomediastinumun (göğüs boşluğu içinde hava bulunması olarak tarif edilir. Oldukça nadir görülen klinik bir durumdur) tanı faktörü olarak kullanılabilirliği konusunda çalışması olmak' şartı mevcut. Tıpta dahi nadir görülen bu durumun uzmanını aramanın amacı nedir? Üstelik bu şartın göğüs cerrahisi ile ilgisi bile yok" dedi.