Ordu gündem haberleri | Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Uyuşturucu' Raporu: 'Saatte 26 Kişi Uyuşturucuyla İlgili Suçlara Karışıyor'

Ordu gündem haberi | CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı “Tek Adam Rejimi Türkiye’yi Uyuşturdu” isimli rapora göre; 2014-2021 yılları arasında, uyuşturucu suçlarında yüzde 122 oranında artış yaşandı ve yaklaşık 1,8 milyon kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Raporda, “Bu bilgiler ışığında; geçtiğimiz 8 yılda, haftada 4 bin 457, günde 635, saatte 26 kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığını görüyoruz” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı "Tek Adam Rejimi Türkiye'yi Uyuşturdu" isimli rapora göre; 2014-2021 yılları arasında, uyuşturucu suçlarında yüzde 122 oranında artış yaşandı ve yaklaşık 1,8 milyon kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Raporda, "Bu bilgiler ışığında; geçtiğimiz 8 yılda, haftada 4 bin 457, günde 635, saatte 26 kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığını görüyoruz" denildi.

Gamze Akkuş İlgezdi, "Tek Adam Rejimi Türkiye'yi Uyuşturdu" isimli bir rapor hazırladı. İlgezdi, raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok" açıklamasını anımsatarak şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiği 2014'ten sonra bağımlılık, ciddi bir sorun olarak toplumun tüm katmanlarına yayılıyor. 'Uyuşturucuyla mücadele konusunda gerekeni yaptık' diyen Erdoğan'ın aksine, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarında patlama yaşanıyor. Yasadışı maddeler, kuytu sokak aralarından şehirlerin ana arterlerine kadar yayılmış durumda. 2014-2021 yılları arasında, uyuşturucuya bağlı tüm suçlarda yüzde 122 artış yaşandı. Bu yıllar arasında, Cumhuriyet savcılıklarında toplam 1 milyon 854 bin 448 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanımı, imali ve ticareti' suçlarından şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Bu sayı, Türkiye nüfusunun yüzde 2'sine denk geliyor. Bu bilgiler ışığında; geçtiğimiz 8 yılda, haftada 4 bin 457, günde 635, saatte 26 kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığını görüyoruz."

İlgezdi'nin hazırladığı raporun satır başları şöyle:

"Yeni Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım' diyerek 2014 yılından itibaren devlet yönetiminde yetkiyi tek elde toplayan Recep Tayyip Erdoğan döneminde uyuşturucu suçlarında adeta patlama yaşandı. 2014 yılında uyuşturucuya bağlı tüm suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 172 bin 222 iken 2021 gelindiğinde yüzde 122 artışla 382 bin 349'a ulaştı.

2014-2021 yılları arasında Cumhuriyet başsavcılıklarında hakkında işlem yapılan şüphelilerin yüzde 62'sini uyuşturucu kullananlar oluşturdu. Bu sayı, toplam 1 milyon 157 bin 882 olarak kayıtlara geçti. 2014 yılında uyuşturucu kullandığı öne sürülen şüpheli sayısı 96 bin 694 iken bu sayı 2021'de 263 bin 650'ye ulaştı.

"'VERİN YETKİYİ, GÖRÜN ETKİYİ' SÖZÜNDEN SONRA UYUŞTURUCU KULLANIMI YÜZDE 173 ARTTI"

Erdoğan'ın 'Verin yetkiyi, görün etkiyi' diyerek Türkiye'deki siyasi rejimi de kökten değiştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de uyuşturucu suçlarına bir çözüm bulunamadı. Sistemin değiştiği 2017 yılının ardından, uyuşturucu kullanımı yüzde 173, uyuşturucu imal ve ticareti ise yüzde 27 arttı.

Uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüpheli sayısı, 8 yılda yüzde 57 arttı. 2014-2021 yılları arasında 696 bin 566 kişi hakkında, uyuşturucu imali ve ticareti sebebiyle şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.

Türkiye'de, 2014-2020 yılları arasında uyuşturucu kullanmak, imal ve ticaretini gerçekleştirmek suçlarından hüküm giyen 18 yaşından küçük toplam 5 bin 431 çocuk bulunuyor. Bu çocukların yüzde 8'ini ise 12-14 yaş grubuna ait çocuklar oluşturuyor. Yaşı 11'den büyük, 15'ten küçük toplam 409 çocuğun uyuşturucu nedeniyle ceza infaz kurumunda olması, Türkiye'nin geleceği açısından kaygılanmamıza sebep oluyor.

"PANDEMİDE UYUŞTURUCU KULLANIMI YAYGINLAŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, Türkiye'de uyuşturucu kullanımını da yaygınlaştırdı. Buna göre; 2020-2021 yılları arasında uyuşturucu kullanımı yüzde 30, imal ve ticareti ise yüzde 21 arttı."