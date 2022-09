Ordu gündem haberleri: Gamze Akkuş İlgezdi: 'Can Güvenliği Dahi Sağlayamadığımız Hastaneler Nasıl Şifa Dağıtacak?'

Ordu haber... CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Esenyurt’ta bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın hasta yakınlarının saldırısı sonucu ölümüyle ilgili “Sadece bir ‘sessiz olun’ uyarısı, bir sağlık emekçimizi canından ediyorsa, hastanelerde artık can güvenliği yok demektir. Can güvenliğini dahi sağlayamadığınız hastaneler, nasıl şifa dağıtacak? Kaç can daha yitireceğiz? Daha neyi bekliyorsunuz?” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Esenyurt'ta bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın hasta yakınlarının saldırısı sonucu ölümüyle ilgili "Sadece bir 'sessiz olun' uyarısı, bir sağlık emekçimizi canından ediyorsa, hastanelerde artık can güvenliği yok demektir. Can güvenliğini dahi sağlayamadığınız hastaneler, nasıl şifa dağıtacak? Kaç can daha yitireceğiz? Daha neyi bekliyorsunuz?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Esenyurt'ta bir hastanenin acil servisinde hasta yakınlarının saldırısı sonucu güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"İKTİDARIN SAĞLIK DÜZENLEMELERİ NE YAZIK Kİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ TUĞRUL OKUDAN'I YAŞATMAYA YETMEMİŞTİR"

"1 Ağustos'ta sağlıkçılarımız için Meclis'te olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştık, biz oradaydık fakat ne yazık ki iktidar ve ortaklarından gelen olmamıştı. Siz daha o gün Meclis'e gelmeyerek, sağlıkçılarımızı yok saymıştınız ve yok saymaya devam ediyorsunuz. Ne zaman sağlıkçılar söz konusu olsa iktidar tarafında bir ölüm sessizliği… Artık ne bu ölüm sessizliğine ne de sağlık çalışanlarımızın ölümüne tahammülümüz kalmadı. Esenyurt'ta bir acil serviste yaşanan olay bütün sağlık camiasını derinden yaralamıştır. İktidarın sağlık düzenlemeleri ne yazık ki çalışma arkadaşımız Tuğrul Okudan'ı yaşatmaya yetmemiştir. Sadece bir 'sessiz olun' uyarısı, bir sağlık emekçimizi canından ediyorsa, hastanelerde artık can güvenliği yok demektir. Can güvenliğini dahi sağlayamadığınız hastaneler, nasıl şifa dağıtacak? Kaç can daha yitireceğiz? Ardında bıraktıkları gözü yaşlı eşlerinden, analarından, babalarından, çocuklarından da mı utanmıyorsunuz? Daha neyi bekliyorsunuz?

"HASTANELERDE GÖREV YAPAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DE SAĞLIK EKİBİNİN BİR PARÇASIDIR"

İktidarın sağlık düzenlemeleri, sağlıkta şiddete kurban verdiğimiz çalışma arkadaşımız Tuğrul Okudan'ın hasta yakınlarından şiddet görmesini engellemediği gibi yaşarken de sağlık emekçisi saymadı. Hastanelerde görev yapan güvenlik görevlileri de sağlık ekibinin bir parçasıdır. Sağlık sistemine bütüncül bir yaklaşımla bakılmalı ve sağlık emekçileri arasında ayrım yapılmamalıdır. İktidar her ne kadar buna katılmasa da bizim için Tuğrul Okudan bir sağlık emekçisidir ve yaşanan bir sağlık cinayetidir. Hastane bünyesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın sağlık emekçisi sayılmaması da iktidarın sağlıkta şiddetle mücadeledeki samimiyetsiz politikasının bir diğer boyutudur."

Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Okudan'ın öldürülmesinin ardından sosyal medyasından paylaştığı "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajına da tepki gösterdi. Akkuş İlgezdi, şunları ifade etti:

"İKTİDAR, ŞİDDETİN VAR OLDUĞUNU KABUL ETMEDİKÇE, SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜ ALINAMAYACAK"

"Nasıl oluyor da Sayın Bakanın gördüğü, 'sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günleri' biz göremiyoruz. Her gün sağlık cinayetlerine bir yenisinin eklenmesi an meselesiyken, sağlıkta iyi haberler masalı artık inandırıcılığını yitirmiştir. İktidar artık pembe bir tablo çizmekten vazgeçip, sağlıkta şiddetin var olduğunu kabul etmedikçe, sağlıkta şiddetin önü alınamayacak! Buradan Sayın Bakana seslenmek istiyorum. Gelin elbirliğiyle gerçek ve caydırıcı kararlar alacak yeni bir sağlıkta şiddet yasası çıkaralım. Çıkaralım ki bahsettiğiniz o güzel günleri sadece siz değil bizler de görelim."