Ordu gündem haberleri: Gamze Akkuş İlgezdi, 'Askeri Hastanelerin Yeniden Açılması' Gündemini Değerlendirdi: 'Askeri Hastaneler, Hastane Vasfını Yitirdi.

Ordu haberler: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’na bağlanan askeri hastanelerin yeniden TSK’ya devredilmesi ile ilgili “Türkiye genelindeki 33 askeri hastane 6 yıl önce gerekli değil diyerek kapatılmış, binaları Sağlık Bakanlığına devredilmişti. O askeri hastaneler, ne yazık ki aradan geçen 6 yıl içinde hastane vasfını yitirdi. 6 yıl sonra yaptıkları tornistan bir anlam ifade etmez. İsteseler de kapatılan 33 askeri hastaneyi açamazlar” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'na bağlanan askeri hastanelerin yeniden TSK'ya devredilmesi ile ilgili "Türkiye genelindeki 33 askeri hastane 6 yıl önce gerekli değil diyerek kapatılmış, binaları Sağlık Bakanlığına devredilmişti. O askeri hastaneler, ne yazık ki aradan geçen 6 yıl içinde hastane vasfını yitirdi. 6 yıl sonra yaptıkları tornistan bir anlam ifade etmez. İsteseler de kapatılan 33 askeri hastaneyi açamazlar" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada; 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlanan askeri hastanelerin yeniden Genelkurmay Başkanlığı'na devri tartışmasını değerlendirdi. Açıklamasında; askeri hastanelerin kapatılması sonucunda sivil hekimlerin sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilmesini kısa bir süre önce TBMM gündemine taşıdığını anımsatan İlgezdi, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından yapılan düzenlemeler kapsamında askeri hastaneler kapatılarak, Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş, tabip subay yetiştirilmesine son verilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısındaki 'askeri hastaneleri yeniden açacağız, GATA'yı TSK'ya yeniden kazandıracağız' söylemleri hükümeti harekete geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Bu konuda hem Cumhurbaşkanı'mızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanı'mızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız' açıklamasında bulundu.

Türkiye genelindeki 33 askeri hastane 6 yıl önce gerekli değil diyerek kapatılmış, binaları Sağlık Bakanlığına devredilmişti. O askeri hastaneler, ne yazık ki aradan geçen 6 yıl içinde hastane vasfını yitirdi. Bunların üçü Ankara, biri İstanbul, biri Bursa, biri Erzurum'da olmak üzere sadece yedi tanesi hastane olarak kullanılabiliyor. Diğer 26 tanesi ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin ek binası olarak kullanılıyor. Yani 6 yıl sonra yaptıkları tornistan bir anlam ifade etmez. İsteseler de kapatılan 33 askeri hastaneyi açamazlar. Yine de geç de olsa yanlıştan dönmelerini takdirle karşılıyoruz. Mevcut iktidara önerimdir; CHP grup toplantılarını her hafta kaçırmadan takip etsinler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini rehber edinsinler. Daha düzeltmeleri gereken çok hataları var.

6 yıl önce sadece askeri hastaneler devredilmedi, bu sağlık tesislerine asker yetiştiren akademiler de kapatılmıştı. Günümüzde tabip subay ihtiyacı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen sivil doktorlar aracılığıyla karşılanmaya çalışılıyor. Askeri hekim yetişmediği için sivil hekimler yurtdışı operasyonlara gönderiliyor. Üstelik rızaları da alınmadığı için görevlendirme adı altında adeta hekimlere ikinci askerlik yaptırılıyor ve harp eğitimi almadıkları için de hayati risk altında çalışıyorlar. Görevlendirildiği birlikte sınır ötesi operasyonda yaralanan ve felç kalan hekimlerimiz var. Hem sınır dışına görevlendirilen hem de görev yeri dışında ilaç yazdığı için maddi cezaya çarptırılan hekimlerimiz var. Bu örnekler gösteriyor ki 6 yıl önce alınan askeri hastanelerin kapatılması kararı son derece yanlıştı.