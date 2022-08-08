Ordu gündem haberleri... Gamze Akkuş İlgezdi: '7 Milyon 436 Bin Çocuk Derin Bir Yoksullukla Karşı Karşıya'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı Çocuk Yoksulluğu Raporu'nda; "İktidarın geleceksizleştirme politikalarının sonucu olarak 22 milyon 738 bin 300 çocuğun yüzde 33'ü yani 7 milyon 436 bini derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Bu veri Tek Adam Rejimi idaresi altında yönetilemeyen sosyal koruma kalkanını kuvvetlendirmek yerine, yoksulluğu yönetmeye çalışan iktidar, suça sürüklenen çocuk sayısını da doğrudan arttırıyor. Çocuklar yoksulluğun pençesine itildikçe, suç işlemeye meyilli hale geliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çocuk yoksulluğu, suça sürüklenen çocukları, çocukların yaşama, büyüme ve gelişme süreçleri üzerine hazırladığı Çocuk Yoksulluğu Raporu'nu açıkladı. Raporda, şu tespitler yer aldı:

"TÜRKİYE'DE HER 3 ÇOCUKTAN 1'İ AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE HAPSOLUYOR"

"2022 itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 27'sini çocuklar oluşturuyor. Türkiye'de her 3 çocuktan 1'i aşırı yoksulluk içinde hapsoluyor, sefalet ve sömürü çarkı arasında yaşama tutunmaya çalışıyor. Tek adam rejimi çocukları felakete sürükleyen bir yoksullaşma dalgası yarattı. 2017 yılında 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısı Erdoğan rejimine geçişle birlikte yüzde 8 artarak, 2021 yılında 7 milyon 436 bine ulaştı. Türkiye'nin kaynaklarını 5'li çetenin emrine sunan, para musluklarını sonuna kadar yandaş havuzuna akıtan, halkın alın terini naylon vakıflar aracılığıyla yurt dışına transfer eden Erdoğan rejimi 2017 yılından bugüne her hafta yoksullar ordusuna 2 bin yeni çocuk ekleyerek ülkenin geleceğini kararttı.

"ERDOĞAN YOKSULLAR ORDUSU YARATARAK, SEFALET DÜZENİNİN DE BAŞKOMUTANI OLDU"

Haziran 2022 verilerine göre yoksulluk sınırı 20 bin lirayı geçti. TÜİK'in makyajlı verilerine göre 2021 yılında geliri 19 bin liranın altında olan 23 milyon 789 bin yoksul bulunuyor. 'Ben ekonomistim' diyerek tüm yetkiyi elinde toplayan ve yılda 1 milyon 200 bin lira maaş geliri olan Erdoğan, bugün mevcudu 390 bin 960 olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tam 19 kat daha büyük bir yoksullar ordusu yaratarak, sefalet düzeninin de başkomutanı oldu.

"ERDOĞAN, ÇOCUKLARIN 'YAŞAMA-GELİŞME-BÜYÜME' HAKLARINI ORTADAN KALDIRAN POLİTİKALARDA ISRAR EDİYOR"

Erdoğan iktidarının yarattığı ekonomik, ahlaki ve sosyal tahribat en çok çocukları etkiledi. Yasama-yürütme-yargı yetkisini tek elde toplayan Erdoğan, çocukların 'yaşama-gelişme-büyüme' haklarını ortadan kaldıran politikalarda ısrar ediyor. Yoksulluğun pençeleri bir aileye uzandığında, çocuk haklarının da yaygın biçimde ihlal edilmesine yol açıyor. Suç verileri kara tabloyu gözler önüne seriyor. 2009-2020 yıları arasında 18 yaşından küçük 88 bin 741 çocuk ceza infaz kurumuna girdi. Bu çocukların yüzde 15'ini yani 13 bin 376'sını 15 yaşından küçükler oluşturdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten sonra suç işleyerek ceza infaz kurumuna giren çocuk sayısında yüzde 35 artış yaşandı. Ayrıca 2009-2020 yılları arasında ceza infaz kurumuna giren toplam çocuk sayısının yüzde 85'i yani 75 bin 345'i Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği döneme denk geliyor.

"ÇOCUKLAR YOKSULLUĞUN PENÇESİNE İTİLDİKÇE, SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİ HALE GELİYOR"

İktidarın geleceksizleştirme politikalarının sonucu olarak 22 milyon 738 bin 300 çocuğun yüzde 33'ü yani 7 milyon 436 bini derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Bu veri Tek Adam Rejimi idaresi altında yönetilemeyen sosyal koruma kalkanını kuvvetlendirmek yerine, yoksulluğu yönetmeye çalışan iktidar, suça sürüklenen çocuk sayısını da doğrudan arttırıyor. Çocuklar yoksulluğun pençesine itildikçe, suç işlemeye meyilli hale geliyor. Türkiye'de 2009-2020 yılları arasında ceza infaz kurumuna giren çocuk sayısında yüzde 841 artış yaşandı. Yoksulluk sorununu çözmeyen iktidar çocuklarımızı suça itiyor."