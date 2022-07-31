Ordu gündem haberi | Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da uçtu Edinilen Ordu gelişmesine göre TÜRK Yıldızları'nın 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Ordu'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. TÜRK Yıldızları'nın 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Ordu'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Ordu'da gösteri uçuş yaptı. Türk Yıldızları kent semalarında yaklaşık 30 dakika uçuş gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak Karadeniz Ordu Güncel Haberler

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