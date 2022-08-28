Ordu gündem haberi: Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Edinilen Ordu gelişmesine göre Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.