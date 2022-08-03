Ordu gündem haberi | Ordu'da otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü Ordu gelişmesine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü, hayatını kaybetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Tahir Dayak (19) yönetimindeki 34 FIF 685 plakalı otomobil, ilçenin Meşebükü Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkardığı yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dayak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Hayati Akçay Fatsa Ordu Güncel Haberler

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