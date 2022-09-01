Ordu gündem haberi: Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Ordu haberler... Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yağmur G. yönetimindeki 34 BTU 590 plakalı otomobil, Kumbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kılıç'a çarptı.
Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel