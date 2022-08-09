Haber : Ordu gündem haberi: Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu gündem haberi: Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi

 - Güncelleme:
Ordu gündem haberi: Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi

Edinilen Ordu gelişmesine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, cep telefonunun kırılması nedeniyle yenisini talep eden engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, cep telefonunun kırılması nedeniyle yenisini talep eden engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, engeli olan 26 yaşındaki Gökhan Özdemir, ailesiyle 5 Ağustos Cuma günü Vali Sonel'i makamında ziyaret etti. Özdemir, kırılan cep telefonunun yerine yenisini istediği Vali Sonel'i evlerine davet etti.

Vali Sonel, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ile kısa süre içerisinde Özdemir'in evini ziyaret etti. Sonel, ziyaret sırasında, "Gökhan evladımızın tebessümü her şeye değer." diyerek, isteği olan telefonu da Gökhan Özdemir'e takdim etti.

Vali Tuncay Sonel'e teşekkür eden Özdemir ise "Vali amca seni çok seviyorum. Benim isteğimi hemen yerine getirdin. Mutlu oldum." ifadesini kullandı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Gökhan Özdemir Tuncay Sonel Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title