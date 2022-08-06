Ordu gündem haberi... İsrail ordusu, Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi - Haberler

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Ordu gündem haberi... İsrail ordusu, Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi

Ordu haberine göre İsrail ordusunun batı şeria'daki düzenlediği baskından detay görüntüler BATI ŞERİA - İsrail ordusu, Batı Şeria'daki birçok kente baskın düzenleyerek İslami Cihad Hareketi ile ilişkisi olduğu iddia edilen bazı Filistinlileri göz altına aldı.

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İsrail ordusunun batı şeria'daki düzenlediği baskından detay görüntüler BATI ŞERİA - İsrail ordusu, Batı Şeria'daki birçok kente baskın düzenleyerek İslami Cihad Hareketi ile ilişkisi olduğu iddia edilen bazı Filistinlileri göz altına aldı.

AA / Güncel

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