Ordu gündem haberi... İsrail ordusu, Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi Ordu haberine göre İsrail ordusunun batı şeria'daki düzenlediği baskından detay görüntüler BATI ŞERİA - İsrail ordusu, Batı Şeria'daki birçok kente baskın düzenleyerek İslami Cihad Hareketi ile ilişkisi olduğu iddia edilen bazı Filistinlileri göz altına aldı. İsrail ordusunun batı şeria'daki düzenlediği baskından detay görüntüler BATI ŞERİA - İsrail ordusu, Batı Şeria'daki birçok kente baskın düzenleyerek İslami Cihad Hareketi ile ilişkisi olduğu iddia edilen bazı Filistinlileri göz altına aldı. AA / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu gündem haberi... İsrail ordusu, Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.