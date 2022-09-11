CHP'li İlgezdi'den okullarda ücretsiz dağıtılan kitaplara ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, okullarda ücretsiz dağıtılacak kitaplarla ilgili projeye, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği'nin (YAYBİR) de dahil edilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, okullarda ücretsiz dağıtılacak kitaplarla ilgili projeye, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği'nin (YAYBİR) de dahil edilmesini istedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında, öykü kitaplarını ücretsiz dağıtma kararı aldığını belirtti.

Yardımcı kaynak kitaplar ve test kitaplarının yine MEB tarafından ihale edilerek, 100 milyon bastırılıp bedelsiz dağıtılacağını ifade eden İlgezdi, Avrupa Birliği'nin fonladığı bu projeye, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği'nin (YAYBİR) de dahil edilmesi gerektiğini aktardı.

Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ücretsiz kitap dağıtımı kıymetli bir hizmettir ama bunu gerçekleştirirken yayıncılarımızı da mağdur etmemeliyiz. MEB'in, ücretsiz kitap dağıtımını, 3-5 kişiye hizmet eder hale getirerek, bu işi tekelleştirmek yerine, yayıncılarımızın ayakta kalabilecekleri bir çözüm üretmesi gerekir.

Sosyal devlet anlayışı gereği, eğitimin ücretsiz olması taraftarıyız, bu konuda hemfikiriz. Aynı sosyal devlet, öğrencilere kitapları ücretsiz temin ederken kitapçıyı, kırtasiyeciyi, yayıncıyı da düşünmelidir. Çünkü devletin politikası, yayıncıları da korumayı gerektirir. Bu sebeple çocuklarımıza dağıtılan ücretsiz kitaplar, Yayıncılar Birliğinden devlet eliyle alınmalı ve halka ücretsiz dağıtılmalıdır. Böylece çocuklarımız ücretsiz kitaba erişebilirken, yayıncılarımız da mağdur olmayacaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, projeyi Avrupa Birliği'nin fonladığını hatırlatarak, "Bu projeye yayıncılarımızı dahil etmiyorsanız bu fonu nerede kullanacaksınız? Bu paralar nereye gidecek? Bakanlık yetkililerinden açıklama bekliyoruz." ifadesini kullandı.