Ordu gündem haberi: Gamze Akkuş İlgezdi'den Kapadokya'daki Yol Çalışmasına Tepki: 'Her Güzelliğin Katili Olmaktan Yorulmadınız Mı'

Ordu haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş peri bacalarının yol yapımı nedeniyle tehlike altında olduğunu belirterek, “Yol yapma fikri doğru, fakat yol için seçilen yer yanlış. Konunun uzmanları alternatif yollar olduğunu söylüyorken neden UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunması nedeniyle küresel anlamda sorumluluğumuzun da olduğu bir yapıyı yok edelim? Her güzelliğin katili olmaktan yorulmadınız mı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş peri bacalarının yol yapımı nedeniyle tehlike altında olduğunu belirterek, "Yol yapma fikri doğru, fakat yol için seçilen yer yanlış. Konunun uzmanları alternatif yollar olduğunu söylüyorken neden UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunması nedeniyle küresel anlamda sorumluluğumuzun da olduğu bir yapıyı yok edelim? Her güzelliğin katili olmaktan yorulmadınız mı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın bölgedeki yol yapım çalışmaları nedeniyle büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. İlgezdi, Ortahisar ve Göreme beldeleri arasında yapılması planlanan yol çalışmalarının, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere peri bacalarını, yer altı zenginliklerini, Saklı Kilise'yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit ettiğini belirtti.

"Yol yapma fikri doğru, fakat yol için seçilen yer yanlış. Konunun uzmanları alternatif yollar olduğunu söylüyorken neden UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunması nedeniyle küresel anlamda sorumluluğumuzun da olduğu bir yapıyı yok edelim? Her güzelliğin katili olmaktan yorulmadınız mı" diyen İlgezdi, şunları kaydetti:

"YOL FİKRİ DOĞRU, SEÇİLEN YER YANLIŞ"

"Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinden zaten bir yol geçiyor. O yol kiliselerin çok dibinden geçtiği için vibrasyon etkisi yaratıyor ve titremeyle tarihi alanlar zarar görüyor. Kültür Bakanlığı yolun kapatılmasından yanaydı ancak bu durum bölge halkı için ciddi sıkıntılar içermekteydi. Yeni bir yol yapılması planlanıyordu, bunun gerekliliğinde hemfikiriz. Yol yapma fikri doğru, fakat yol için seçilen yer yanlış. Alandaki peri bacalarına oyulmuş mekanların yoğunluğu ve Saklı Kilise'nin hemen yakınındaki yapılar, bu alanın bir manastır alanı olması ihtimalini güçlendiriyor. Alana iş makinalarıyla girmeden önce arkeologlar tarafından bir temizlik ve kazı çalışması yapılarak incelenmesi gerektiği konunun uzmanları tarafından ifade ediliyor. Aksi taktirde birçok yol alternatifi varken Saklı Kilise'ye ve peri bacaları mekanlarına yakın bir yerde yol yapım çalışması başlatmak, peri bacalarının sonunu getirecek bir hamle.

"KÜRESEL SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Peri bacalarını ve orada bulunan mekanları teğet geçecek şekilde yol yapılması sadece ülkece bizi ilgilendiren bir durum değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü Kapadokya, yapıları itibarıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor. ve bu noktada küresel bir sorumluluğumuz var. Alınan kararın yanlış olduğunu buradan Kültür Bakanlığı yetkililerine duyurmak ve onları uyarmak istiyoruz.

"MEVCUT YOLU UZATMADAN YAPMAK MÜMKÜN"

Ürgüp'ü Göreme ve Açık Hava Müzesi'ne bağlayan yol seçimi yanlış. Konuyla alakalı görüştüğüm isimlerden aldığım öneri ise şuydu. Mevcut yolun yaklaşık 200-300 metre güneyinde Zemi Vadisi'nden çok daha yumuşak bir inişle ve mevcut yolu hiç uzatmadan, yapım giderlerini de artırmadan bir yol yapımı mümkün. Böyle bir imkan varsa neden ısrarla tarihi değerlerimize zarar verecek bir yol seçelim? Öte yandan, yapılması planlanan yola ilişkin imar planında bir planlama kararı bulunmadığı da iddia edilmekte. Buna rağmen ağır iş makinalarıyla yol yapım çalışmaları başladı ve o doğa harikası güzelliklerimizden olan peri bacalarından yığılmış hafriyat görüntüleri gelmektedir."