Ordu gündem haberi: Gamze Akkuş İlgezdi'den, Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki: 'Akp İktidarı Yine Şaşırtmadı.

Ordu haberler: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne tepki gösterdi. Akkuş İlgezdi, “Daha çok hasta, daha çok performans, daha çok para’ denklemi üzerine kurulmuş bu düzenlemedir. Ne hasta, hak ettiği sağlık hizmetini alabilecek ne de hekim şifa dağıtabilecek. Sağlıkta reform diye diye sağlık sistemini çökerten AKP iktidarı yine şaşırtmadı. Bu defa ‘giderlerse gitsinler’ dememiş de bu yönetmeliği çıkarmış” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne tepki gösterdi. Akkuş İlgezdi, "Daha çok hasta, daha çok performans, daha çok para' denklemi üzerine kurulmuş bu düzenlemedir. Ne hasta, hak ettiği sağlık hizmetini alabilecek ne de hekim şifa dağıtabilecek. Sağlıkta reform diye diye sağlık sistemini çökerten AKP iktidarı yine şaşırtmadı. Bu defa 'giderlerse gitsinler' dememiş de bu yönetmeliği çıkarmış" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni değerlendirdi.

İlgezdi, "Yönetmelikte aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına 'destek' ödemesi yapılacağı belirtilmektedir. Destek ödemesi çalışanın 'İhtar puanı' almamış olması koşuluna bağlanmıştır. Bu koşulu sağlayanlara yapılacak destek ödemesi ise aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısına bağlanmıştır. Yani yine daha çok hasta daha çok para denklemi üzerinden halk sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Sağlık hizmetini bir yarışa dönüştürmek bu ülkede bugüne kadar sağlık sistemine yapılmış en büyük kötülük olur" açıklamasını yaptı.

Yönetmelik ile getirilen destek ödemesinin ön koşulu olarak, ihtar puanı ve muayene sayısına bağlanmış olmasının sağlık sistemine ve hekimlerin çalışma şartlarına büyük bir darbe vuracağına değinen Akkuş İlgezdi, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yönetmelik ile getirilen destek ödemesi tutarının özellikle aile sağlığı çalışanları için çok düşük olmasının yanı sıra, hem ihtar puanı önkoşuluna dayanmış olması hem de muayene sayısına bağlanmış olması, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla zaten zayıflatılmış olan birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da olumsuz etkileyecektir. Bir aile hekiminin listesinde en çok 1500 kişi olması gerekirken, bunun iki katından fazla kişiye hizmet sunmak zorunda bırakılan aile hekimlerinin iş yükü zaten çok fazlayken, destek ödemesinin yalnızca muayene sayısına bağlanmış olması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin felsefesine aykırı olarak tedavi edici hizmetlere verilen önemi artıracaktır. Yurtdışı hekim göçü gerçeği ortadayken bu yönetmelik hekimlere, 'giderlerse gitsinler' demenin bir başka yoludur."

CHP'li Akkuş İlgezdi, söz konusu düzenlemeyle, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hak arama yollarının kapandığına dikkat çekerek, "Aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını ihtar puanı almamak için eylem yapmaktan alıkoymaya ve muayene sayısını artırmaya yönelik bir teşvik sistemi ile birinci basamak sağlık hizmetleri zarar görecektir. Birinci basamakta teşvik koruyucu hizmetlerin kalitesine odaklanmalıdır, tedavi edici hizmetlere değil; 'kalite' yerine niceliğin teşvik edilmesi birinci basamaktaki sorunları daha fazla artırmaya adaydır" dedi.

"EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE TEKNİSYENİ YOK SAYAN YÖNETMELİK"

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına gelir desteği ödemesinin bağlandığı koşulların birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelliklerine aykırıolduğuna dikkat çeken Akkuş İlgezdi, "Birinci basamak sağlık hizmetleri; Erişilebilirlik, Kapsayıcılık, Eşgüdüm ve Süreklilik içermelidir. Yönetmelik ile getirilen destek ödemesi bu özellikleri teşvik eder bir nitelikte değildir. Yönetmelik 'Aile sağlığı çalışanı' yaklaşımıyla, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın birinci basamakta görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni vb. sağlık meslek gruplarını yok sayan tutumunu sürdürmektedir. Sağlıkla ilgili düzenlemeler, her bir sağlık çalışanımızı kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yapılmalıdır. Biz bu yönetmeliğe baktığımızda ayrımcılıktan başka bir şey göremiyoruz. AKP iktidarı, kodlarında bulunan ayrımcılık anlayışıyla her alanda olduğu gibi şimdi de sağlık sistemini bitirmeyi hedefliyor. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir, çocuk oyuncağı değildir. Söz konusu olan insan hayatıdır" ifadelerini kullandı.