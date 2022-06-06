Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak - Haberler

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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu- Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu- Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.

Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Tuncay Sonel Türkiye Giresun Ordu Güncel Haberler

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