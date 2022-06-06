Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu- Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi. Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu- Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti. Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti. AA / Hayati Akçay - Güncel Tuncay Sonel Türkiye Giresun Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.