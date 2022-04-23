Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli - Haberler

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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bu çerçevede İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Giresun, Uçak, Güncel, Haberler

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