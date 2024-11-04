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Ordu-Giresun Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı. Havalimanındaki apron genişletme ve PAT sahaları onarımı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte seferler normalleşti.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

Resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 16 Eylül'de başlatılan "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 19.00'da havalimanına iniş yaptı.

Yolcularını boşaltan uçak, yeniden yolcu alarak aynı havalimanına geri döndü.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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