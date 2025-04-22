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Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçuş İptalleri

Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçuş İptalleri
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Hava yolu şirketleri, İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferleri iptal ederken, iniş yapamayan bir uçak Samsun’a yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bir uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi, karşılıklı bazı seferlerde ise gecikmeler yaşanıyor.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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