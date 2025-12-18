Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı

Ordu- Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havalimanında planlanan tatbikatlardan birisinin daha yapıldığı belirtildi.

Tatbikatta senaryo gereği, havalimanı terminal binasının önünde tespit edilen sahipsiz ve şüpheli valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş'un koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, DHMİ Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Emniyet Şube Müdür Vekili Başkomiser Furkan Keleş, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ile diğer ilgililerin gözetiminde başarılı şekilde sona erdi.