ORDU-GELECEĞİN YETENEKLERİNE ÜNLÜ SANATÇILARDAN DEV DESTEK

BAHÇEŞEHİR Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde 'Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı' açıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı danışmanlığında Bahçeşehir Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde 'Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı' için açılış töreni düzenlendi. Törene, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, BAU Konservatuvar Direktörü ve Mütevelli Heyeti Kültür Sanat Danışmanı Aslıhan Umar, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, BAU Konservatuar Müdürü Dr. Erman Türkili, Kampüs Müdürü Semra Demirci Ebil, ünlü sanatçılar Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokcan başta olmak üzere akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

'EĞİTİM BİR ÇOCUKTAKİ YETENEĞİ ORTAYA ÇIKARMAKTIR'

Kurdele kesimi ile başlayan törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel,, 'Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı'nın ilkini İzmir Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü'nde açtıklarını, ikincisini de Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde hayata geçirdiklerini söyledi. Yücel, 'Dünyanın neresinde güzel bir şey varsa bilin ki ben onu alıp buraya, Ordu'ya, Enver Yücel Kampüsü'ne getiriyorum. Biz bir eğitim kurumu, eğitim yuvasıyız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunduğu bir müfredat var. Bu çerçevede eğitim ve öğretimi sürdürüyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak müfredatın dışına yasalar elverdiği ölçüde çıkmaya çalışıyoruz. Eğitim, bir torna tezgahı değildir. Eğitim, bir çocuktaki var olan yeteneği ortaya çıkarmaktır. O yeteneği de iyi bir eğitimci ortaya çıkarır. Çocukların ne kadar çok test çözerse o kadar başarılı olacağına inanan ebeveynler de eğitimciler de doğru yapmıyor. İyi insan tek yönlü olmaz. Ben son zamanlarda gastronomi ve müzikle yakından ilgileniyorum. Çünkü uluslararası arenada, ilişki ve iş birlikleri yemekle oluyor. Dünyayı da müzikle birleştireceğiz. Çocuklarımıza sanatla ilgili değerleri kazandırmalıyız' dedi.

'SANATSIZ BİR TOPLUM DÜŞÜNEMEZSİNİZ'

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: '100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, 'Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız' demiştir. Sanatsız bir toplum düşünemezsiniz. Ordu'nun önemli değerlerinden Ümit Tokcan ve ud sanatçımız Yurdal Tokcan da bugün bizimle birlikte. Yurdal Tokcan'dan, Japonya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde ud festivalleri olduğunu öğrendim. Bu festival, udun kökeninin Osmanlı'ya dayanmasına rağmen Türkiye'de yok. Biz bu değerleri bilerek ve çocuklarımıza ulaştırmak için konservatuvar açıyoruz. Bugün buradaki değerli sanatçılarımızın konseriyle de güzel bir başlangıç yapmak istedik. Hayırlı, uğurlu olsun.?

ÜNLÜ SANATÇILAR PERFORMANSLARIYLA BÜYÜLEDİ

Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji öğrenci korosu şarkılarını seslendirdi. Öğrencilerin ardından sahneye çıkan Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokcan ve Erman Türkili, seslendirdikleri şarkılar ve performanslarla salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Açılış töreni kurdele kesimi ve Enver Yücel'in sanatçılara plaket takdimi ile sona erdi.

ULUSLARARASI SERTİFİKA VERİLECEK

Ulusal ve uluslararası alanda ün yapmış birçok sanatçının yetiştiği Ordu ve Giresun'da, artık yetenekler erken yaşta keşfedilecek. Sanatsal alanda akademik, bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanı sıra müzik ve sahne sanatları alanında önemli bir yere sahip olan BAU Konservatuarı danışmanlığında, Karadeniz'de ilk kez faaliyetine başlayacak olan Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı, gitar, piyano, bağlama, keman enstrümanlarına yönelik eğitim verecek. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri kabul eden Konservatuar da yetenek sınavını başarıyla tamamlayan 20 öğrenci ustalarından ders alacak. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı ve Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden oluşacak uzman kadronun bir yılda toplam 28 hafta eğitim vereceği yetenekli öğrenciler, dört yıl kesintisiz eğitimin sonunda sertifika alacaklar. Eğitimlerde eksiksiz enstrüman, icra, okuma ve solfej formasyonunun yanı sıra zeka, sosyal ve bilişsel gelişimlerine hassasiyet gösteren akademik yaklaşım uygulanacak. Kapılarını 9 Ekim'de açacak olan konservatuvar, geleceğin sanatçılarını yetiştirecek.